Schützenfest in Elvekum : „Einigkeit“ Elvekum holt sein Jubiläum nach

Elvekum Das kleine Elvekum zählt keine 400 Einwohner. Am Wochenende aber vervielfältigte sich die Anzahl der Menschen im Ort, denn es gab gleich zwei Anlässe zu feiern. Und schon am Montag geht es weiter.

Der Nachholbedarf war enorm: Der Festzug am Sonntag war fast zu lang für das kleine Elvekum, das Festzelt am Samstag fast zu klein für all die Menschen, die wieder Schützenfest feiern aber auch das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins „Einigkeit“ nachholen wollten. Auch Bürgermeister Reiner Breuer, Schirmherr des Jubiläums, sowie der Bundestagsabgeordnete Hermann Größe fanden am Wochenende ihren Weg nach Elvekum.