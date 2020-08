Sportvereinigung Weissenberg in Neuss : Holtappels wird Ehrenvorsitzender

Sportvereinigung Weissenberg in Neuss

Nordstadt Ende einer Ära: Nach 26 Jahren im Amt des Vorsitzenden der SVG Weissenberg verzichtete Hans-Josef Holtappels (81) bei der Jahreshauptversammlung auf eine erneute Kandidatur.

Holtappels zog vor seinem Abschied eine Bilanz seiner Amtszeit gezogen. Als wichtigste strategische Entscheidung bezeichnet er, dass die SVG als erster Sportverein in Neuss die alleinige Verantwortung für eine Bezirkssportanlage übernommen hat. Dieses Wagnis sei belohnt worden. Mit vier wettkampftauglichen Fußball-Spielfeldern, einem neuen Vereinsheim und einer modernen Flutlichtanlage präsentiert sich das Fußballzentrum Hubert-Schäfer-Sportpark heute als eine der modernsten Anlagen der Stadt. Gleichzeitig lag dem pensionierten Lehrer, der lange die Ganztags-Realschule in Norf leitete, die Nachwuchs-Förderung am Herzen. Aktuell 24 Fußballmannschaften im Kinder- und Jugendalter zeugen von erfolgreicher Arbeit. Notker Becker dankte seinem Vorgänger, der dem Verein stets Richtung und Haltung gegeben habe. Auf Vorschlag wurde Holtappels zum Ehrenvorsitzenden gewählt und mit der Goldenen Ehrennadel des Vereins mit Brillanten ausgezeichnet.