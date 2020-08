Amt für Bauberatung und Bauordnung : Neusser Rathaus bietet mehr Online-Dienste an

Neuss Das Amt für Bauberatung und Bauordnung bietet ab sofort an, die Einsicht in Bauakten aus dem Bauaktenarchiv und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis online zu beantragen.

Die Stadt Neuss erweitert sukzessive das Angebot der Onlinedienste im Serviceportal. So können etwa anhand von ‚intelligenten‘ Formularen Anliegen an die Verwaltung bequem von zu Hause auf den Weg gebracht werden. Dabei werden die Nutzer durch den Antrag geführt und müssen die erforderlichen Felder am Bildschirm ausfüllen. Am Ende wird der Antrag elektronisch eingereicht. Über das Serviceportal ist der Bearbeitungsstatus des Antrags einsehbar. Seit Einführung des Bürgerserviceportals im März 2019 steigen die Nutzerzahlen stetig. Insbesondere in der Corona-Krise werden die digitalen Services vermehrt nachgefragt. Insgesamt konnten seit der Einführung rund 4500 Transaktionen (Bewohnerparkausweise, Personenstandsurkunden) online erledigt werden.