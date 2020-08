Fünf Fakten zum RLT Neuss : Ensemble mit 22 Köpfen

Neuss Seit 20 Jahren befindet sich die Spielstätte des Rheinischen Landestheaters (RLT) Neuss im ehemaligen Horten-Kaufhaus an der Oberstraße.

Alter Das RLT wurde am 16. August 1925 als Rheinische Städtebundtheater GmbH mit Sitz in Neuss gegründet. 1937 nannte es sich in Rheinisches Landestheater um. Von 1955 bis 2000 residierte es an der Drususallee. Am 16. Dezember 2000 wurde die Spielstätte im ehemaligen Horten-Kaufhaus an der Oberstraße eröffnet. Das RLT ist das größte reisende Theater in NRW.