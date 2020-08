Svenja Schulze kommt nach Neuss : Bundesumweltministerin diskutiert mit Neussern

Neuss Bundesumweltministerin Svenja Schulze stattet ihrer Heimatstadt Neuss am Donnerstag, 27. August, einen spontanen Besuch ab. Dabei wird sie sich um 11 Uhr im Botanischen Garten auch den Fragen von Bürgern stellen.

Gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer wird es vor Ort eine Gesprächsrunde geben, zu der die Neusser ausdrücklich eingeladen sind. Geplant ist das Ganze in der Nähe des Pflanzenschauhauses. Der Besuch ist natürlich einerseits Wahlkampf-Unterstützung der Ministerin mit SPD-Parteibuch für Reiner Breuer. Aber das ist nicht alles. Denn andererseits soll es auch um Klimaschutz gehen. SPD-Fraktionsvorsitzender Arno Jansen erklärt, die Ministerin habe sich so sehr über die Haltung von CDU und Grünen und den Streit über die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts im Stadtrat gewundert, dass sie ihren Besuch in Neuss angeboten habe.