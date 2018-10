Neuss: Schulausschuss beschließt Standards in Schulen

Antrag der Linken : Schulausschuss beschließt Standards für Klassenzimmer

Neuss Der Schulausschuss hat verbindliche Standards für Neusser Klassenzimmer beschlossen. Die Linke hatte in der vorherigen Sitzung in der Diskussion um den neuen Schulentwicklungsplan einen entsprechenden Antrag gestellt, „um bestmögliche Lernbedingungen für alle Schüler zu schaffen“.

Die Stadtverwaltung wird nun in Zusammenarbeit mit Schulen und Lehrern ein Konzept erarbeiten. Bisher gibt es in Neuss noch keine einheitlichen Vorgaben über die Ausstattung von Klassenzimmern. „Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagt Falk vom Dorff, sachkundiger Bürger der Ratsfraktion, zum Beschluss. Im Schulausschuss wies vom Dorff auf alltägliche Probleme an den Schulen hin: „Teilweise müssen sich zwei Lehrer in einer Stunde einen Overheadprojektor teilen.“

In Zukunft soll in jedem Klassenzimmer alles vorhanden sein, was für einen guten Unterricht benötigt wird. „Dass dies bisher nicht einheitlich geregelt ist, hat uns überrascht“, sagt vom Dorff, der in der Ausschusssitzung noch einmal betonte, dass die neuen Standards für alle Schulen gelten sollen. „Nicht nur Neubauten profitieren davon, auch die bestehenden Schulen können sich dann auf die neuen Vorgaben berufen.“



