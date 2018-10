Gottesdienst mit Weinprobe in Neuss im Turm von St. Peter

Rosellen Die „Geh-hin-Kirche“ lud zu einem Gottesdienst mit anschließender Weinprobe.

Wein ist ein uraltes Kulturgut, eine Opfergabe, ein Symbol für Wohlstand. Wein wird in der Bibel an vielen Stellen erwähnt. Um „Wein in der Bibel“ ging es jetzt auch in der Kirche St. Peter Rosellen: Die „Geh-hin-Kirche“, ein Ausschuss des Pfarrgemeinderates für den Neusser Süden, hatte zu einem Gottesdienst mit anschließender Weinprobe im Turm von St. Peter eingeladen.