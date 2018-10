Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss: Fachkräftemangel bremst Wachstum

Rhein-Kreis Laut der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage ist die Wirtschaft in der Region mit den Geschäften sehr zufrieden. Allerdings sorgt der Fachkräftemangel für Sorge bei den Unternehmen. Zudem drohen Risiken aus dem Ausland.

Die Wirtschaft in der Region befindet sich zwar in einer sehr guten Lage. Das geht aus der gemeinsamen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf hervor, die jetzt vorgelegt wurde und Bilanz zum Spätsommer 2018 zieht. Allerdings waren die Unternehmen im Frühjahr zufriedener. Und: Immer mehr Firmen – inzwischen sind es rund 46 Prozent der Betriebe, die sich an der Umfrage beteiligt haben – sehen im Fachkräftemangel ein Risiko für die weitere Entwicklung. Das deckt sich mit den Ergebnissen des kürzlich vorgelegten IHK-Bildungsberichts. Demnach fehlen in diesem Jahr am Mittleren Niederrhein rund 16.000 Fachkräfte, bis 2021 könnten es bereits 39.000 sein. Ausbildung, der Wettstreit um junge Menschen und Talentförderung spielen daher eine wichtige Rolle. Jobs und Karriereperspektiven sind schließlich da.