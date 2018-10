Musikstück-Premiere im Theater am Schlachthof Neuss

Neuss Im Theater hat Schlachthof hat das Musikstück „Foxtrott auf dem Drahtseil“ Premiere.

Nachdem die Premiere des Musiktheaters „Foxtrott auf dem Drahtseil“ im Theater am Schlachthof (TaS) aus gesundheitlichen Gründen Anfang Oktober abgesagt werden musste, findet sie nun am kommenden Freitagabend statt. Nach den erfolgreichen Programmen wie „Swing mit dem Feuer“ oder „Die Ballade vom Horizont“ gibt es in der neuen Spielzeit mit „Foxtrott auf dem Drahtseil“ nun die vierte Folge mit dem gleichen Musiktheater-Ensemble.

Die Story dieses musikalischen Vabanque-Spiels hat erstmals die TaS-Theaterpädagogin Monique Latour geschrieben. Sie verlegt die Handlung im Jahr 1929 in die Musikbar „Auerbachs Schänke“, die überall sein könnte, also auch in Neuss. Das Vabanque-Spiel: Während der tristen Wirtschaftssituation bietet die Wirtin Luise Lechsgemünd-Graisbach (gespielt von Marlene Zilias) gute Unterhaltung mit den Top-Schlagern der Zeit. Gleichwohl kämpft sie hoch verschuldet ums Überleben, auch, um die beiden Angestellten, den Pianisten Willi (Edwin Schulz) und die Sängerin Ella (Franka von Werden) halten zu können. Der Schweizer Investor Fritz (Daniel Marré) will helfen.