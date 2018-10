Neuss: Emotionaler Abschied für Michael Bott

Ein stiller Abschied? Nicht mit den Neusser Schützen! Sie wollten es am Sonntag zum Abschied von Kult-Wirt Michael Bott und seiner Frau Anne nochmal so richtig krachen lassen.

Neun Schützenzüge inklusive Tambourkorps und Kapelle trafen sich zunächst um 18.30 Uhr an der „Alten Post“, ehe sie schließlich aufmarschierten. Die Fahnenschwenker von den Hubertusschützen und der Schützenlust ließen für diesen Anlass sogar eigene Fahnen mit den Gesichtern von Michael und Anne Bott anfertigen. Überraschung gelungen! Gregor Piron vom Jägerzug „Munteres Rehlein“, der den emotionalen Abschied mitorganisierte, dankte Bott und seiner Anne für die vergangenen Jahre, ehe Major Volker Albrecht nach zwei Musikstücken schließlich den Befehl zum Zapfenstreich gab. Auch Bürgermeister Reiner Breuer stattete Michael Bott am Sonntag noch einen Besuch ab. Kurios: Als Abschiedsgeschenk gab es einen Aschenbecher, in dem das Neusser Stadtwappen eingraviert ist. Bott ist seit 2002 Pächter der Eckkneipe an der Neustraße. Der Pachtvertrag läuft noch bis Monatsende. Bott verabschiedet sich mit 66 Jahren in den Ruhestand, hat aber bereits angekündigt, sich einen neuen, kleinen Job suchen zu wollen – außerhalb der Gastronomie. In Zukunft hält Werner Galka von der „Wunderbar“ im Marienbildchen die Zügel in der Hand. Nach Angaben von Michael Bott soll sich an dem – bewährten – Konzept nicht viel ändern. ⇥jasi