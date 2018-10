Neuss: Die neue Polizeischule ist fertig

Ehemaliges Commundo-Tagungshotel : Die neue Polizeischule ist fertig

Das Schild verrät es bereits: Das Commundo-Tagungshotel an der Humboldtstraße 2 ist endgültig Geschichte. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss In dem Gebäude des früheren Commundo-Tagungshotels wurde der Betrieb aufgenommen.

Eine Gruppe junger Menschen steht vor dem großen Gebäude an der Humboldtstraße 2. Sie stellen sich in zwei Reihen auf und balancieren auf einem Balken. Es scheint sich dabei um eine Teamübung zu handeln. Die jungen Menschen sind zukünftige Polizisten. Dass sie die Übung ausgerechnet vor dem ehemaligen Commundo-Tagungshotel machen, hat einen Grund. Denn das Gebäude wurde im Sommer zur Schule der Polizei NRW. Das Areal an der Humboldtstraße dient als Ersatz für die stillgelegte Polizeischule am Hammfelddamm 7A.

Nun ist der Umzug abgeschlossen, wie Sevinc Sethmacher, Sprecherin des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP), auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. „Es lief alles nach Plan. Jetzt stehen lediglich noch ein paar Restarbeiten an“, sagt Sevinc Sethmacher. Diese sollen jedoch bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Übergang sei fließend vonstatten gegangen. So habe man keine Seminare absagen müssen.



Zum 30. Juni war der Betrieb im Commundo-Tagungshotel an dem Standort eingestellt worden. Dabei handelte es sich um einen Betrieb der Deutschen Telekom AG. Da Hotellerie nicht zum Kerngeschäft eines IT-Konzerns gehört, trennte sich die Deutsche Telekom AG von diesem Geschäftsfeld, wie ein Sprecher der Commundo-Tagungshotels mitteilte. Auch alle anderen Hotels – in Hamburg, Leipzig, Bad Honnef und Darmstadt – sind von der Schließung betroffen. Das Problem an der alten Polizeischule, die nur zwei Kilometer von der neuen Liegenschaft entfernt ist: Aufgrund von Sanierungsmängeln konnten dort lediglich Seminare stattfinden. Übernachtungen? Fehlanzeige. „Wir sind glücklich, dass wir in unmittelbarer Nähe der alten Liegenschaft fündig geworden sind“, sagt Sethmacher.