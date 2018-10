Als Volontär bei der Stiftung Insel Hombroich lernen

Stiftung Insel Hombroich : Aus Liebe zur Wissenschaft

Die wissenschaftlichen Volontäre der Stiftung Insel Hombrich am Siza-Pavillon: Julia Cwojdzinski und Tobias Chriske. Foto: Helga Bittner

Neuss Archive und Sammlungen stehen im Fokus der Ausbildung bei der Stiftung Insel Hombroich.

Für Julia Cwojdzinski war es keineswegs klar, dass sie eines Tages Kunstgeschichte studieren geschweige denn in einem Archiv arbeiten würde. „Etwas im sozialen Bereich“ wollte die heute 32-Jährige machen, aber über das Studium und vor allem über die Mitarbeit in einem Archiv hat sie dann festgestellt, dass sie diese „Art von Detektivarbeit“ mag. „Mein Interesse ist vor allem die Dokumentation“, sagt sie – und liegt damit genau richtig bei der Stiftung Insel Hombroich. Die bildet zwar schon länger aus, sagt Geschäftsführer Frank Boehm, zum Beispiel im Finanzsektor und natürlich im Landschaftsbereich, der Burkhard Damm untersteht, aber seit die Stiftung zum ersten Mal Volontäre eingestellt hat, hat sich doch einiges verändert.

Zwei Volontariate kann sie anbieten und hat die zudem für jeweils einen Bereich ausgeschrieben: einmal für Sammlungen/Ausstellungen und einmal für die Archive. Denn längst hat sich auch der Bestand der Stiftung verändert, sind diverse Nachlässe hinzugekommen, die sorgsam aufgearbeitet werden müssen. Rund 100 Bewerber haben sie auf jede der beiden Stellen gemeldet, sagt Boehm, der in der Ausbildung nicht nur eine „sinnvolle Entwicklung“ der Stiftung sieht, sondern auch eine „Herausforderung“. Zwei Ansprechpartner gibt es, die auch ausbilden dürfen: Boehm selbst und Ricarda Dick, die unter anderem für die Archive zuständig ist.

Info Stiftungs-Büro auf der Raketenstation Foto: Helga Bittner Stiftung Das Büro der Siftung ist auf der Raketenstation, direkt in der Baracke, wo einst das Café Meisenkaiser war, hinter der Toreinfahrt. Dort sind derzeit acht Mitarbeiter des Büros untergebracht. Frank Boehm hat die Künstlerische Leitung und Geschäftsführung inne. Zudem gehört er dem Vorstand der Stiftung an.

Dass Julia Cwojdzinski unter den Bewerbern für den Archivbereich das Rennen gemacht hat, macht sie heute noch glücklich. Und danach? „Bundesweit gibt es vielleicht 600 Stellen“, sagt sie, die „nebenbei“ noch promoviert und am liebsten in der Region bleiben würde. denn geboren wurde sie zwar in Polen, aber aufgewachsen ist sie am Niederrhein. Unter anderem betreut sie in Hombroich das Erwin-Heerich-Archiv, findet es hochspannend, wenn sie neue Werke entdeckt oder Verluste wiederfindet. „Diese Arbeit ist für mich eine große Chance“, sagt sie, macht aber lieber noch keine Pläne für die Zeit nach dem Volontariat.

Denn für eine Übernahme durch die Stiftung stehen die Chancen schlecht. Das sieht auch ihr Mit-Volontär Tobias Chriske so. Sein Schwerpunkt sind die Sammlungen und die Ausstellungsbetreuung, er hat schon einen Ausbildung zum Mediengestalter und Schriftsetzer hinter sich und Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert.

Früher hat sich 33-Jährige vor allem fürs Theater interessiert. „Für Texte“, sagt er lachend, „daran hab ich gern gearbeitet.“ Theaterwissenschaften als Studium war dennoch kein Thema für ihn, von Beginn an aber hat ihn Kunstgeschichte fasziniert. „Ich fand sie total spannend“, sagt er, aber gleichwohl habe er auch gemerkt, wie sich der Fokus im Laufe seines Studiums in Richtung Museum verschoben habe. Praktika in verschiedenen Einrichtungen hat er gemacht, gelernt, wie Ausstellungen zu organisieren sind und gemerkt, wie stark ihn Sammlungsbestände interessieren.

In seinem Volontariat kommt er mit den unterschiedlichsten Arten in Kontakt, denn die Sammlungen umfassen unter anderem die Bereiche Kunst, Literatur und Wissenschaft. An der Arbeit für die Stiftung schätzt er ebenso wie Julia Cwojdzinski auch das kleine Team. Zu viert seien sie, sagen die beiden, Dienstwege entsprechend kurz, und dass jeder von der Arbeit des anderen viel mitbekommt, liegt auf der Hand.