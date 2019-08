Rundgang in Neuss : Eine Zeitreise durch die Geschichte Hoistens

Neuss In der Reihe „Neusser Mosaike“, die von Neuss Marketing und der NGZ angeboten werden, erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über Hoisten.

Im vergangenen Jahr wurde das Jubiläum „1200 Jahre Hoisten“ gefeiert. Georg Schmitz, Archivar des Hoistener Heimatvereins, stellte jetzt im Rahmen der Thementouren „Neusser Mosaike“ den kleinen Neusser Ortsteil vor. Treffpunkt war vor der Kirche. „Sie wurde 1887 errichtet, nachdem die Vorgängerkirche 1885 abgebrannt war“, erklärte der 56-Jährige. Das jetzige Gotteshaus hatte ursprünglich am Hagelkreuz stehen sollen – so wollten es zumindest die Weckhovener.

Ein ganz trauriges Kapitel, wenn auch mit Happy End: Im Zweiten Weltkrieg sollten die sechs Glocken eingeschmolzen werden. „Pfarrer Johannes Schäfer hatte 1942 vergeblich darum gebeten, die Glocken nicht vor dem Osterfest und der Kinderkommunion zu entfernen“, sagte Georg Schmitz. Nur eine kleine Glocke durfte bleiben.1947 waren in der Eifel über 470 Glocken deponiert worden – Glocken, die nicht eingeschmolzen worden waren. So bekamen die Hoistener nicht nur ihre Glocken zurück, in Nachhinein können sie sogar froh sein, dass sie fünf Jahre zuvor aus dem Glockenturm entfernt worden waren: Im Herbst 1945 war nämlich der Glockenturm beschossen und schwer beschädigt worden. Er sollte später in veränderter Form und nicht mehr ganz so hoch wieder aufgebaut werden.