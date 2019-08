Neusser Musicalwochen : Die Clowns im Wunderland von Alice

Neuss Ole Glitza und Marc-Oliver Teschke sind bei den Neusser Musicalwochen Dideldi und Dideldum.

Ole Glitza hat nach dem Casting die Rolle des „Dideldi“ bekommen und findet sie „überraschend ansprechend, weil sie viel Raum für Interpretationen gibt und man gemeinsam mit einem Partner große Synergien aufbauen kann“. Der 19-Jährige war schon 2018 im „High School Musical“ dabei und spielt seit Jahren Theater, sowohl beim „Theatersport“ als auch beim Forum Freies Theater in Düsseldorf. „Ich konnte ein halbes Jahr in Kanada verbringen und war dort auch an einer Schule, die Theater besonders fördert“, erzählt er. Außerhalb der Bühnenarbeit studiert er informatik sowie Medien- und Kulturwissenschaften an der Uni in Düsseldorf.