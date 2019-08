Bürger-Schützen-Verein Neuss : Schützenfest mit Rekord-Regiment

Neuss Das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins hat das Fest-Programm vorgestellt. Die Kirmes wird am 23. August eröffnet, das Schützenfest wird bis 27. August gefeiert.

Die Vorfreude ist bereits greifbar. Als das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins am Samstagmittag das Programm für das Schützenfest, das vom 23. bis 27. August in der Quirinus-Stadt gefeiert wird, vorstellt, ist auch ein neuer Rekord dabei. „Wir werden 7719 Schützen und Musiker auf die Straße bringen. Das sind 14 mehr als im Vorjahr“, sagt Schriftführer Holger Schöpkens. So groß war das Regiment noch nie. Ein Plus gibt es bei den Schützen (93 mehr als 2019), während die Zahl der Musiker auf 1820 zurückgegangen ist (minus 79).