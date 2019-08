Fernsehmoderator aus Neuss : „Alabonnör“-Orden für RTL-Mann Wolfram Kons

Neuss Der Hubertuszug „Brasselsäck“ zeichnet den Neusser Fernsehmoderator aus. Der ORden geht an Persönlichkeiten, die sich durch ihr Engagement in besonderem Maße um Neuss verdient gemacht haben.

Schützenfest-Samstag. 17.30 Uhr. Zeughaus, Neuss. Der Termin ist fix. Seit 2000 zeichnet der Hubertuszug „Brasselsäck“ mitten im Festtrubel einen Neusser mit dem Orden „Alabonnör“ aus. In diesem Jahr nimmt sich Wolfram Kons (55) zwischen Böllern und Fackelzug Zeit, um vorbei zu schauen. „Es freut mich“, sagt der beliebte RTL-Mann aus Selikum, „dass der Prophet auch im eigenen Land etwas gilt und so prominent geehrt wird.“

Weil Schützen ganz viel mit (Be-)Schützen zu tun haben, lobten die „Brasselsäck“ einst ihren Orden aus, der an Persönlichkeiten geht, „die sich durch ihr Engagement in besonderem Maße um Neuss verdient gemacht haben“. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Kabarettist Martin Maier-Bode, der frühere Sozialdezernent Peter Söhngen, Unternehmerin Jutta Zülow oder die Schwestern vom armen Kinde Jesu. Im Vorjahr war der langjährige Marienbildchen-Wirt Michael Bott an der Reihe.

Auch wenn er beruflich auf der (inter-)nationalen Bühne agiert, so bleibt Neuss, obwohl in Düsseldorf geboren, Heimat und Ankerpunkt. Sein Vater Wilhelm war Erster Beigeordneter im Neusser Rathaus, ehe er in den Rheinbahn-Vorstand wechselte. Sein Abitur machte Wolfram Kons am Neusser Humboldt-Gymnasium. Zudem engagiert er sich in der Jury des Journalistenpreises „Pro Ehrenamt“ beim Rhein-Kreis sowie als Moderator der Benefizgala der Partner für Sport und Bildung. Feierwillig und feierfähig marschiert er im Schützenlustzug „Ärm Söck“. Daher zollt er den „Brasselsäck“ Respekt: „Mit der Ordensverleihung im Festtrubel inne zu halten, um etwas Sinnhaftes zu tun, das ist nicht selbstverständlich.“ Alabonnör!