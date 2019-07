„Mosaike-Tour“ durch Hoisten : Vom Bauerndorf zum modernen Ortsteil

Hoisten 1200 Jahre Hoisten – das wurde 2018 gebührend gefeiert. Bei der „Neusser Mosaike“-Tour von der NGZ und Neuss Marketing am 3. August führt Georg Schmitz, Archivar des Heimatvereins, durch sein Dorf.

Neusser sind die Einwohner von Hoisten streng genommen erst seit 1975. Doch die Ortschaft selbst existiert Historikern zufolge seit mindestens 818. So konnten die Hoistener im vergangenen Herbst die 1200-Jahr-Feier ihres Dorfes begehen. Ganz so weit zurück in die Geschichte will Georg Schmitz bei der „Neusser Mosaike“-Tour am 3. August nicht gehen. Bei einem gemütlichen Spaziergang möchte der Archivar des Hoistener Heimatvereins die Entwicklung während der vergangenen etwa 120 Jahre vom Bauerndorf zum modernen Stadtteil mit wachem historischem Bewusstsein beleuchten. Denn an vielen Stellen im Ort finden sich Hinweise und Verbeugungen vor der Vergangenheit.