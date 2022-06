Rheinische Landestheater in Neuss : Über deutsch-russische Beziehungen

Mit pikanten Witzen versucht Helga (Chris Nonnast) den russisch-ukrainischen Oligarchen (Mark Zak) zu unterhalten. Foto: Karl Meyer Foto: Mark Zak, Theater der keller/Karl Werner Maria Meyer

Neuss In einer Sondervorstellung zeigt das Landestheater „Begleitagentin“ von Mark Zak. Trotz ernsten Themas verspricht das Stück heitere Momente.

Oleg, ein russisch-ukrainischer Oligarch, ist in der Stadt. Genauer gesagt in der Suite eines Luxushotels. Dort versucht er, seine Sorgen mit Alkohol zu verdrängen: den russischen Angriff auf die Ukraine und seine traumatischen Erfahrungen im Afghanistan-Krieg. Aber dann trifft er auf Helga, eine nicht mehr ganz junge Begleitdame, die ihn mit pikanten Witzen aufheitern möchte. Helga ist in der DDR aufgewachsen und versteht es, über sensible Themen wie den Ukraine-Krieg zu sprechen. Es geht aber auch um humanitäre Werte jenseits von Geld und Macht.

„Begleitagentin“ heißt das Stück, das am Freitagabend, 10. Juni, in einer Sondervorstellung auf der Studiobühne des Rheinischen Landestheaters gezeigt wird. Der Eintritt ist frei, es werden jedoch Spenden gesammelt, die an die Nothilfe Ukraine von der Aktion „Deutschland hilft“ und an die Friedrich Joseph Haass Gesellschaft (Janusz Korczak Rehabilitations-Institut für geistig oder mehrfach behinderte Kinder in Odessa) gehen. Im Anschluss soll es ein Publikumsgespräch geben.

Info Sondervorstellung bei freiem Eintritt Sondervorstellung Gezeigt wird „Die Begleitagentin“ am Freitag, 10. Juni, 20 Uhr, im Studio des Landestheaters. Im Anschluss soll es ein Publikumsgespräch geben. Spenden Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Nothilfe Ukraine und die Friedrich Joseph Haass Gesellschaft wird gebeten.

Das Stück stammt aus der Feder von Mark Zak, der 1959 in der Ukraine geboren wurde und 1974 mit seiner Familie nach Deutschland auswanderte. Bekannt ist er vor allen Dingen als Film- und Fernsehschauspieler, der sowohl in dem US-amerikanischen Thriller „The Tourist“ als auch in den Spielfilmen „Werk ohne Autor“ oder „Der Mann mit dem Fagott“ sowie in diversen Tatorten zu sehen war. Als Autor gab er 2013 sein Debüt mit „Glaube, Liebe, Mafia“, zwei Jahre später veröffentlichte er „Die Begleitagentin“, die nun im RLT gezeigt wird.

„Ursprünglich sollte das Stück eine Komödie über das deutsch-russische Verhältnis werden“, erzählt Mark Zak: „Doch je mehr ich in die Materie einstieg, desto mehr wurde mir klar, dass die Handlung nur in der Suite 666 finden kann, die Zahl als Symbol für das teuflische Jahrhundert, das die Deutschen und die Russen verbindet; zwei Weltkriege, russische Revolution und Bürgerkrieg, Hungerkatastrophe in der Ukraine, stalinistische Säuberungen, DDR-Diktatur.“