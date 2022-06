Junge Bürgerstiftung Neuss : Hilfsaktion für die Ukraine erfolgreich abgeschlossen

Neuss Nach der erfolgreichen Friedenstüten-Aktion haben die Verantwortlichen der Jungen Bürgerstiftung in Neuss nun ein zweites Hilfsprojekt gestartet - und sorgten für leuchtende Kinderaugen.

Ein Teil der Schulranzen ging an ukrainische Kinder auf der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Erfttal sowie der Grundschule „Die Brücke“ auf der Furth. Des Weiteren haben die Verantwortlichen einen Teil des Geldes in Spielzeug investiert, darunter insbesondere in Gemeinschaftsspiele sowie Outdoor-Aktivitäten.