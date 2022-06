Bildung im Rhein-Kreis Neuss : Raumnot an den Förderschulen

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis möchte einen Neubau im Neusser Süden prüfen. Doch damit ist die akute Raumnot der Förderschulen zu Beginn des neuen Schuljahres nicht behoben.

Die Anzahl der Schüler an Förderschulen im Rhein-Kreis Neuss ist in den vergangenen Jahren gestiegen – vom Schuljahr 16/17 mit 1361 Schüler auf 1390 im Schuljahr 20/21. Trotz der in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen sind die räumlichen Kapazitäten in den Förderschulen Mosaik, Sebastianus und Schule am Nordpark ausgeschöpft. In der Schule am Nordpark und der Sebastianusschule wurden bereits Fachräume in Klassenräume umgewandelt und an der Mosaik-Schule soll der vorhandene Container mit einem Wasser- und Abwasseranschluss versorgt werden. Dann wäre ein zusätzlicher Klassenraum mit Nebenraum gewonnen. „Ohne weitere bauliche Maßnahmen, die bis zum 1. August abgeschlossen sein müssen, kann das Wahlrecht der Eltern nicht mehr aufrecht erhalten bleiben“, sagte Lonnes.