Gesamtschule Norf in Neuss : Sechstklässler stellen ihre Filme zum Schulübergang vor

Norf Premiere in der Gesamtschule Norf: Sechstklässler stellten dort ihre Filme vor, die sie gemeinsam in einem Projekt entwickelt haben. Die sollen anderen Kindern, den Schulwechsel erleichtern und bundesweit im Unterricht zum Einsatz kommen.

Um Schüler bei diesem Schritt zu unterstützen, hat das Schulprogramm „Vivo-Zukunftschancen für Kinder am Übergang in die Sekundarstufe I“ der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in einem gemeinsamen Projekt mit der Kinderstiftung Lesen bildet und der Gesamtschule Norf jene Filme produziert, die künftig auch bundesweit an anderen Schulen im Unterricht eingesetzt werden sollen. Die Ideen stammen von den Schülern der sechsten Klasse: In Workshops haben sich die Kinder über die Herausforderungen des Schulwechsels Gedanken gemacht, passende Geschichten überlegt und Charaktere entworfen. Die wurden dann von einem Autor, einem Grafiker und einem Animator zu professionellen Kurzfilmen umgesetzt.