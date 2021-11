Rheinland-Klinikum Neuss : Preis für die Medizin-Erklärer aus dem „Lukas-Studio“

Neuss Medizin so erklären, dass auch Laien sie verstehen: Dieser kniffeligen Aufgabe stellen sich seit einigen Monaten Ärzte des Rheinland-Klinikums, die dazu im Internet Seminare anbieten. Ein Format, das jetzt mit einem Preis für gute Patientenkommunikation ausgezeichnet wurde.

Was passiert eigentlich bei einer Narkose? Und muss eine Darmspiegelung zur Vorsorge wirklich sein? Auf diese und viele andere Fragen finden die Fachärzte Lutz Freudenberg und Alexis Ulrich aus Neuss mit ihrer patientengerechten medizinischen Online-Aufklärungsreihe „Wir erklären Medizin“ Antworten. Für dieses interaktive Format bekamen sie nun von der KU-Fachzeitzeitschrift für Gesundheitsmanagement einen Preis in der Kategorie „Patientenkommunikation“ verliehen.

„Medizinische Informationen sind die Basis für individuelle Therapieentscheidungen,“ bringt es der Initiator dieser niedrigschwelligen Fortbildungen für Laien, Professor Lutz Freudenberg vom Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin (ZRN) mit Standorten in Neuss, Grevenbroich und Dormagen, auf den Punkt. Als Sparrings-Partner konnte er schnell Alexis Ulrich, Chefarzt der Chirurgischen Klinik I am Lukaskrankenhaus des Rheinland Klinikums gewinnen. Der war sofort Feuer und Flamme. Seitdem realisieren sie zusammen in der Regel zwei interaktive, interdisziplinäre und sektorenübergreifende Veranstaltungen im Monat. Gestreamt wird aus den Räumlichkeiten an der Neusser Preußenstraße, wo Freudenberg inzwischen ein kleines Filmstudio installiert hat. Auch eine selbstgebaute Lichttafel, auf der Skizzen zum besseren Verständnis angefertigt werden können, kommt dabei zum Einsatz.