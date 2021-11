Charity-Ride im Rhein-Sieg-Kreis : Zwei Neusser radeln mit Weltmeister für die Flutopferhilfe

Waren mit dem Rennrad für den guten Zweck unterwegs: Die Neusser Dirk Schröter (Mitte) und Tobias Petruschkat (r.) mit Rad-Weltmeister Nikias Arndt. Foto: Familie

Neuss Der Verein „Leben mit Autismus“, Träger von zwei Einrichtungen im Ahrtal, gehört zu den vielen Opfern der Flutkatastrophe von Mitte Juli. Damit der wieder auf die Beine kommt, strampelten sich auch zwei Neusser ab – und das Seite an Seite mit einem Radsport-Weltmeister.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Wilcke

Auf Initiative von Christian Knees, dem mehrfachen Teilnehmer an der Tour de France und Gewinner der Tour de Neuss- im Jahr 2012, nahmen Dirk Schröter, Sportmarketingexperte aus Schlicherum, und Tobias Petruschkat, kommisarischer Schulleiter des Nelly-Sachs-Gymnasiums in Neuss, jetzt an einem Charity-Ride für die Opfer der Flutkatastrophe an Erft und Ahr teil. Auf knapp 75 Kilometern fuhren die ambitionierten Rennradfahrer rund um Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis. Flankiert war das sportliche Neusser Duo unter anderem von den Radprofis André Greipel, mehrfacher Etappensieger der Frankreichrundfahrt, und Nikias Arndt, amtierender Weltmeister in der Mixed-Staffel, die das Feld mit rund 200 Aktiven begleiteten.

Das Startgeld in Höhe von 150 Euro hat jeder Teilnehmer im Vorfeld an den Verein „Leben mit Autismus“ gespendet, dessen Einrichtungen in Sinzig und Odendorf durch die Flutkatastrophe im Ahrtal völlig zerstört wurden.

„Wir hoffen, dass unsere Teilnahme am Charity-Ride dazu beiträgt, dass der Verein seine großartige Arbeit bald fortführen kann,“ sagt Dirk Schröter nach der Zielankunft. Mit dem Erlös der Veranstaltung soll der Wiederaufbau der zerstörten Räumlichkeiten unterstützt werden.

Der Herbst meinte es gut mit den Charity-Fahrern und so ging es bei trockenem und teils sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen zunächst bei ordentlichem Rückenwind von Rheinbach an Euskirchen vorbei und zurück über Kommern am nordwestlichen Rand der Eifel entlang zum Ausgangsort – 500 Höhenmeter inklusive. „So viel Berge haben wir in Neuss nicht,“ stellt Tobias Petruschkat fest, der sich an der Vollrather Höhe in Grevenbroich auf die Ausfahrt, in deren Mittelpunkt das gemeinsame Fahren und Ankommen – auch im Gedenken an die Opfer der Flut – standen, vorbereitet hatte.