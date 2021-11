Nordstadt : Zwei Verletzte nach Küchenbrand

Bei einem Brand in der Nordstadt wurden zwei Menschen verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nordstadt Bei dem Versuch, einen Brand in ihrer Küche selbst zu löschen, haben am Mittwoch zwei Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Römerstraße Rauchgas eingeatmet. Sie kamen verletzt in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit.

Bei ihrer Leitstelle waren gegen 17.10 Uhr so viele Alarmierungen eingegangen, dass diese auf einen größeren Einsatz schloss und weitere Kräfte alarmierte. Letztlich war das Feuer nach einer halben Stunden gelöscht. Die Römerstraße musste kurzzeitig gesperrt werden.

(NGZ)