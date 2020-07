Vier August-Führungen durch Neuss : Zu Fuß die Stadtgeschichte entdecken

Neuss Neuss Marketing bietet im August vier Stadtführungen mit unterschiedlichen Schwerpunkt-Themen an. Auch für Kinder ist etwas dabei.

Passend zum Abschluss der Sommerferien können Kinder zwischen acht und zehn Jahren mit einem gewandeten Stadtführer auf historische Spurensuche gehen. Gemeinsam mit begleitenden Erwachsene startet die Tour „Kaiser, Fürst und Bürgersleut’“ am Vormittag des 7. August. Die Neusser Stadtbefestigung mit Obertor und Blutturm steht am 8. August im Mittelpunkt der archäologisch-historischen Führung „Rund um die Neusser Stadtbefestigung“. Eine Stippvisite im Kehlturm ist dabei inbegriffen. „Das römische Neuss“ spürt am 15. August historischen Spuren im Stadtteil Gnadental nach. Teil der Führung ist ein Besuch der Ausgrabungsstätte „Fossa Sanguinis“. Ganz im Zeichen Neusser Frauen steht die Führung „Heilige, Hexen, Heldinnen“, die am 21. August stattfindet.