Warenhaus-Standort in Neuss : Hoffnung trotz erster Kündigungen bei Kaufhof

Warenhaus-Standort in Neuss

Der Kaufhof in Neuss ist von der Schließung bedroht. Doch noch wird um einen Erhalt gekämpft. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Am Kaufhof-Standort Neuss haben die ersten Mitarbeiter ihre Kündigungen erhalten. Die weiteren Mitarbeiter seien angehalten worden, sich beim Arbeitsamt als arbeitsuchend zu melden. Nichtsdestotrotz hat der Betriebsrat weiterhin die Hoffnung, dass der Standort Neuss doch noch gerettet werden könne.

Das erklärt Betriebsratsvorsitzende Heike Waschelitz gegenüber unserer Redaktion. „Dazu soll es auch noch weitere Gespräche geben“, sagt sie. Daran ändern auch jüngst versandte Briefe nichts, in denen die Unternehmensleitung von Galeria Karstadt Kaufhof die Bürgermeister der von Schließungen betroffenen Städte über die Entscheidung, die Standorte nicht fortzuführen, informiert haben soll. „Noch ist unserem Kenntnisstand zufolge mit Blick auf den Neusser Standort keine endgültige Entscheidung gefallen“, erklärt Waschelitz. „So lange dies so ist, werden wir für den Erhalt kämpfen.“ Auch der bereits laufende Ausverkauf im Warenhaus in der City sei letztlich ein formaler Akt.