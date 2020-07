Romantische Orte im Rhein-Kreis : Ein bisschen Glück und ganz viel Zauber

Der Blutturm in Neuss. Foto: lber

Rhein-Kreis An romantischen Orten fehlt es im Rhein-Kreis nicht. Und man muss nicht verliebt sein, um den Zauber zu genießen. Die NGZ hat einige Beispiele zusammengetragen.

Der Neusser Blutturm Ruhig, romantisch und auch ein bisschen gruselig ist es an der Mühlenstraße, wo sich mit dem Blutturm ein Rest der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Neuss erhalten hat. Nicht ganz so imposant wie das nur einige hundert Meter entfernte Obertor, deutlich größer als der Rest des Kehlturms an der Hymgasse und sicher schaurig-schöner als der benachbarte Windmühlenturm, der zuletzt als Wasserturm diente. Denn am Blutturm, der lange ein Gefängnis war (aus dem allerdings der legendäre Räuberhauptmann Fetzer türmen konnte) wurde gefoltert. Der Turm blieb stehen, weil – so behauptet zumindest Stadtführer Helmut Wessels – beim Abbruch der Stadtbefestigung das Geld ausgegangen sei. Richtiger ist aber wohl, dass der Turm am Rand des heutigen Stadtgartens keiner anderen Nutzung im Wege stand. Zum Glück für Romantiker. Denn der Turm ist nachts beleuchtet.

Adresse: Mühlenstraße, Neuss

Der Insel- und Uferpark Der Umzug der Firma Pierburg auf die langjährige Industriebrache des Case-Geländes hat der Stadt mit dem Insel- und Uferpark am Westufer der Hafenmole I nicht nur ein neues Naherholungsgebiet beschert, sondern auch ein besonders romantisches Plätzchen. Ein kleiner Platz an der Spitze der Hafenmole schließt den 850 Meter langen und 2,4 Hektar großen Park ab und lädt mit Bänken zu einer Erholungspause ein. Leicht erhöht gelegen, breitet sich vor dem Betrachter ein tolles Panorama aus. Von dem – nachts angestrahlten – Quirinusmünster über die neue Uferbrücke und hinüber zu den Speicherhäusern. Erreichbar ist der Park über Hammer Land- und Industriestraße, beziehungsweise die neue Brücke. Die aber steht nur Fußgängern zur Verfügung.

Adresse: Industriestraße, Neuss

Die Erftmündung in Neuss Dort, wo die Erft den Rhein begrüßt, ist einer der schönsten Plätze in Neuss. Mit wunderschönem Blick auf den Rhein und den regen Schiffsverkehr, aber nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Autos können am Sporthafen oder dem Parkplatz an der Straße Grimlinghauserbrücke abgestellt werden. Der Ort ist mit Bänken ausgestattet. Außerdem weist auch eine Hinweistafel auf den Verlauf der Erft hin, die im Eifelstädtchen Nettersheim entspringt und sich hier in den Rhein ergießt. Ein Medusenhaupt erinnert an die römische Geschichte von Neuss, die nur einen Steinwurf weit entfernt in Gnadental ihren Anfang nahm. Den Standort der Brücke, die die Römer nahe der Mündung über die Erft schlugen, markiert eine Tafel, die die Freunde der Heimat Grimlinghausen aufstellen ließen.

Adresse: Grimlinghauserbrücke, Neuss

Der Rosengarten Einmal im Jahr, zur „Klassiknacht“ im Juni, ist der Rosengarten voller Musik. Sonst aber ist er voller Eindrücke – und voller Gerüche. Nahe der Innenstadt gelegen und entlang des Nordkanals zu Fuß ebenso gut zu erreichen wie über Promenade und den Stadtgarten, ist der Garten ein ruhiger, fast verwunschener Ort. Weiße Bänke, zum Teil in Nischen angeordnet, laden zum Verweilen, Lauschen und Riechen ein, während sich in Sichtweite das 1998 vom Künstler Lilienthal geschaffene Wasserrad im Erftmühlengraben dreht. Dort sind auch bei Tag Sumpfbiber genannte Nutrias zu beobachten.

Adresse: Zitadellstraße

Barockbrücke im Schlosspark Die Gärten von Schloss Dyck, das schon für die TV-Serie „Verbotene Liebe“ als Kulisse diente, sind ideal für verliebte Ausflügler. Ein Hotspot fürs Pärchen-Foto ist die alte Barockbrücke im Schlosspark, der gerade im Sommer durch seine vielen Blumenwiesen besticht. Ein wunderschöner Park, viel Natur – und eine herrliche Kulisse: Der Nachteil: Der Zugang zum Park kostet Eintritt.

Adresse: Schloss Dyck, Jüchen

Infos: www.stiftung-schloss-dyck.de

Der Kaarster See Eine Flasche Wein, eine Picknickdecke – und dann der Blick aufs Wasser: Dieses Zusammenspiel lässt Herzen höher schlagen. Für alles andere müssen Verliebte selbst sorgen – doch: Es lohnt sich. Denn gerade am großen Kaarster See (nicht im kleinen Schwimmbecken) gibt es viele kleine Einbuchtungen, auf denen Verliebte ungestört sein können und das gute Wetter genießen. Das wird rege genutzt – und ist gerade an heißen Tagen beliebt. Denn am großen See ist deutlich weniger los als am kleinen. Der Kaarster See ist durch eine eigene S-Bahn-Haltestelle gut zu erreichen. Der Nachteil: Der See ist nur an heißen Tagen geöffnet. Interessierte sollten sich unbedingt mit Hilfe der See-Hotline (02182 17050) über die tagesaktuellen Öffnungszeiten informieren.

Adresse: Kaarster See, Infos: www.kw-gv.de, Kaarst

Bank am Kreismuseum in Zons Romantiker sind auch in der malerischen, mittelalterlichen Altstadt der historischen Zollfeste Zons richtig. Dort gibt es viele romantische Orte. Eine Stelle, die sich besonders gut eignet, ist die Sitzbank neben dem Kreismuseum an der Schlossstraße. Die liegt unter einem schönen großen Baum, der im Sommer auch Schatten spendet. Von dort aus können Besucher einen wunderschönen Blick auf die Rheinauen genießen. Die Bank erreicht man über die Zufahrt zum Parkplatz hinter dem Gebäude. Links führen einige Treppenstufen zum Ziel.

Adresse: Schlossstraße 1, Dormagen

Das Waldgasthaus Tannenbusch Der Waldgasthof verfügt über eine von dichten Büschen und Sträuchern umgebene Terrasse, die sich ideal für ein Rendezvous von romantisch veranlagten Menschen eignet. Die bleiben allerdings selbst dann nicht ganz unbeobachtet, wenn sie die einzigen Gäste sind. Denn gleich am Zugang zu diesem lauschigen Plätzchen hat Inhaber Jens Meckel eine Vogel-Voliere aufgestellt. Aber: Wen stört das schon? Viele Dormagener schätzen diesen Ort gerade im Sommer, wenn das Grün um die Terrasse herum blüht.

Adresse: Im Tannenbusch 2 (Wildpark), Dormagen, Öffnungszeiten: montags Ruhetag, sonst täglich geöffnet von 12 bis 23 Uhr, Internet: www.waldgasthaustannenbusch.de

Der Hühnerberg Im Rommerskirchener Ortsteil Vanikum, an der Landstraße 375, die nach Neurath führt, befindet sich der sogenannte Hühneberg. Das Vanikumer Wasserwerk, das 2013 sein 100-jähriges Bestehen feiern konnte, liegt ganz in der Nähe. Die Besonderheit: Der Hühnerberg gilt als die größte natürliche Erhebung im Rhein-Kreis Neuss. In den Rinden der Bäume, die dort wachsen, haben sich zahlreiche Liebespaare mit Initialen und Herzchen verewigt. An schönen Tagen herrscht dort reger Betrieb – viele Ausflügler schätzen die Atmosphäre und die Nähe zur Natur.

Adresse: Landstraße 375, Rommerskirchen

Park am Alten Schloss Ein kleiner Park gegenüber dem Alten Schloss in Grevenbroich bietet einen romantischen Blick auf das malerische Mühlenkolk . Das Areal wurde 2010 angelegt, nachdem Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe das dort seit Jahrzehnten wuchernde Gestrüpp entfernt hatten. In unmittelbarer Nähe zum Erftfluss können Interessierte dort ein paar gemütliche Stunden verbringen und die Natur genießen.

Adresse: Schloßstraße, Grevenbroich

