Sportstätte in Neuss : Bauarbeiten für TG-Zentrum könnten im dritten Quartal 2021 beginnen

Sportstätte in Neuss

TG-Vorsitzender Mario Meyen (l.) und Bürgermeister Reiner Breuer unterzeichnen im Rathaus den „Letter of Intent“. (h.v.l.) Klaus Ehren, Uwe Talke, Georg Meyer, Klaus Spitzhorn, Jörg Geerlings, Matthias Welpmann. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Stadt Neuss und Turngemeinde haben eine neue Absichtserklärung unterzeichnet. Die berücksichtige nun die zwischenzeitlichen Erkenntnisse zur Höhe der Kosten des Bauvorhabens von rund 6,7 Millionen Euro .

Doppelt hält besser. Das gilt offensichtlich auch für die Erweiterung der Sportstätte an der Schorlemerstraße. Schon im Februar hatten die Stadt Neuss und die TG Neuss einen „Letter of Intent“ unterzeichnet. Am Donnerstag gab es im Rathaus die Absichtserklärung 2.0. Die berücksichtige nun die zwischenzeitlichen Erkenntnisse zur Höhe der Kosten des Bauvorhabens von rund 6,7 Millionen Euro und die Festlegung des Stadtsportverbandes über die Zuschusshöhe von 900.000 Euro aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, erklärte Bürgermeister Reiner Breuer. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, auch weitere Mittel, etwa aus dem Städtebauförderprogramm des Bundes und des Landes NRW „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ beantragen zu können. „Wir sind die Bayern von Nordrhein-Westfalen“, witzelte Breuer, „denen wird ja nachgesagt, dass sie sehr gut seien im Abgreifen von Fördermitteln.“