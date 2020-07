Das Herz an Peru verloren : Neusserin handelt mit Alpaka-Kleidung aus fairem Handel

Neuss Hildegard Fitzen verkauft seit vielen Jahren Produkte aus Peru – erst Kunsthandwerk aus kleinen Manufakturen, dann Kleidung aus weicher Alpaka-Wolle. Damit unterstützt sie die fairen Arbeitsbedingungen in dem südamerikanischen Land.

Alles begann im Jahr 2001. Damals unternahm Hildegard Fitzen noch „eine touristische Reise“ nach Peru, wie sie heute sagt. Die Eindrücke, die sie dort sammelte, sollten dazu führen, dass sie im Verlaufe der nächsten Jahre auch aus geschäftlichen Gründen in das südamerikanische Land reisen sollte. Eine Woche lang lebte sie damals in einem Gästehaus nahe einer Strickwerkstatt, die mit ihren Mitgliedern als eine Art „kleine Genossenschaft“ aufgebaut war. „Sie haben auch Kunsthandwerk aus Peru exportiert und mit deutschen Eine-Welt-Läden eng kooperiert“, sagt die Neusserin, die in Rosellerheide lebt. Schnell entwickelte Hildegard Fitzen die Idee, die landestypischen Krippen und Co. auch in Deutschland anzubieten. Nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, um das Modell der peruanischen Anbieter zu unterstützen. Denn: Viele Artikel werden dort in kleinen Manufakturen hergestellt, die sich dem fairen Handel verschrieben haben. Heißt: gesetzlicher Mindestlohn, geregelte Arbeitszeit und keine Kinderarbeit. „Das entsprechende Zertifikat ist in Peru weit verbreitet, weil es staatlich unterstützt wird“, sagt die 71-Jährige, die sich nach eigenen Angaben schon immer für Eine-Welt-Themen interessiert und in diesem Bereich auch immer wieder ehrenamtlich gearbeitet hat.