Neusser Designerin gibt Tipps Das etwas andere Weihnachts-Outfit

Info

Filiale Leah Günther, die junge Designerin, die den Künstlernamen „Loony Leah“ trägt, führt ihre eigene Boutique im Neusser Dreikönigenviertel an der Eichendorffstraße 42. Nach dem Abschluss in Modedesign in Düsseldorf entschied sie sich, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.

Digital Wer bestellt, kann sogar via Twitch live zusehen, wie die handgemachte Mode entsteht.