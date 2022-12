Drogen- und Alkoholfahrt bei Neuss Betrunkener Autofahrer mit Drogen auf A46 bei Holzheim erwischt

Neuss · Ein 46-jähriger Mann aus Belgien fuhr am Dienstag gegen 17 Uhr auf der A46. Da er offensichtlich so genannte Schlangenlinien fuhr, meldete ein Zeugen dies der Polizei. Was dann herauskam.

21.12.2022, 12:55 Uhr

Der Mann hatte nicht nur getrunken, sondern auch Drogen genommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Der 46-Jährige konnte letztlich durch Polizeibeamte der Autobahnpolizei an der Autobahnausfahrt Holzheim angehalten und kontrolliert werden. Da er nach Alkohol roch und der Verdacht auf den Konsum von Drogen bestand, wurden ein Alkoholvortest und ein Drogenvortest gemacht. Beide bestätigten den Verdacht, sodass dem Fahrzeugführer durch einen Arzt Blutproben zur Bestimmung des Alkoholgehaltes und des Drogenkonsums abgenommen wurden, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug des Belgiers zudem noch Drogen. Da nach ersten Erkenntnissen der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln bestand, wurde der Mann festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Das Kriminalkommissariat 12 in Neuss übernahm die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der 46-Jährige wurde nach der Prüfung von Haftgründen wieder entlassen, er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Fahren unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln verantworten.

(NGZ)