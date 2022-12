Weihnachten und Neujahr 2022 in Neuss So öffnen Schwimmbäder und die Eissporthalle an den Feiertagen

Die Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße ist am 24. und 25. Dezember geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, ist die Halle von 12 bis 16 Uhr zum regulären Eislaufen geöffnet. Von 17 bis 20 Uhr findet die „Christmas Party“ als Eislaufdisco statt. Am Samstag, 31. Dezember, findet von 11 bis 15 Uhr eine Silvester-Laufzeit statt. Am Neujahrstag, 1. Januar, steht die Eissporthalle den Besuchern von 12 bis 16 Uhr regulär zur Verfügung. Von 17 bis 19 Uhr findet die Neujahrs-Eislaufdisco statt.