Ehejubiläum in Neuss Baumspende zur Diamanthochzeit

Vielleicht hätten sich der 83-Jährige und seine 80-jährige Jubelbraut schon in ihrer Jugend über den Weg laufen können. Beide wurden im ostpreußischen Königsberg geboren, aus dem er mit seiner Familie schon im August 1944 floh, während sie sich mit ihren Eltern erst im Januar 1945 über das zugefrorene Frische Haff in die Freiheit retten konnte. Und in beiden Fällen endete die Flucht im hannoverschen Wendland – in Trebel bei Lüchow beziehungsweise Gorleben. Doch das Schicksal führte beide erst 1960 zusammen, als der Grenzschutzbeamte Brausewetter den Weihnachtsurlaub bei seinen Eltern in Neuss verbrachte.