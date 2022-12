Tipps und Adressen Museumsangebote für Kinder im Rhein-Kreis Neuss

Entdecken, Erleben, Staunen - so lautet das Motto vom Museum Tuppenhof in Kaarst. Dieses ist immer vom 30. April bis 31. Oktober geöffnet. Im Wohnhaus erklärt die kleine Gertrud, wie sie als Kind vor über 100 Jahren auf dem Tuppenhof gelebt hat. An Mitmachstationen kann man ihr helfen, Sauerkraut zu stampfen oder die Hausaufgaben zu machen. Im Freigelände warten ein alter Trecker, eine lebensgroße Kuh und ein Schrank voller Spielzeug darauf, erobert zu werden. Es gibt auch Führungen und Projekte für Kinder und vieles mehr. Was noch, hier gibt es eine Übersicht.