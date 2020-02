Bürger-Dialog in Neuss : Kirmesplatz in Erfttal soll Platz für Sport bieten

Erfttal Beim Bürger-Dialog, zu dem Bürgermeister Reiner Breuer und SPD-Stadtratskandidat Ridvan „Richie“ Ucar jetzt in den „Kontakt Erfttal“ geladen hatten, wurden die Probleme im Stadtteil angesprochen.

Ucar, der seit mehr als 18 Jahren als Streetworker und Sozialarbeiter in Erfttal unterwegs ist, kennt die beiden Probleme. Er ist allerdings fest davon überzeugt, dass es gelungen sei, die Situation in den vergangenen Jahren deutlich zu verbessern. Dazu trage auch der Bauwagen bei, der durch die Stadt zusammen mit dem Sozialdienst katholischer Männer (SkM) in Erfttal aufgestellt wurde. So sei es gelungen, die Probleme zu bündeln und beherrschbarer zu machen. „Ich kann aber verstehen, dass dies auch kritisch gesehen wird. Schließlich liegt der Kirmesplatz nah an Schule und Kindergarten“, erklärt Ucar.