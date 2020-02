Kommunalwahl 2020 in Neuss : Grimlinghauser Protest ohne Erfolg

Kommunalwahl 2020 in Neuss

Neuss Der neue Zuschnitt der Wahlkreise ist amtlich, die Parteien beginnen mit der Kandidatennominierung.

Die SPD will ihre Direktkandidaten für die Wahlen zum Stadtrat im Mai noch einmal benennen, die FDP plant gleiches im März und die CDU tut dies mit einem Sonderparteitag am Samstag, 29. Februar, ab 10 Uhr in der Stadthalle. Sie kann das tun, denn über die Einteilung der Wahlkreise herrscht inzwischen zumindest auf Ebene der Stadt Rechtssicherheit, nachdem Politik und Verwaltung die 29 Wahlbezirke neu zugeschnitten haben. Das war nötig geworden, nachdem das Landesverfassungsgericht die Ober- und Untergrenzen für die Größe der Wahlbezirke neu definiert hat. Dadurch waren alle bis dahin von SPD aber auch Grünen vorgenommenen Personalentscheidungen zur Wahl ungültig geworden.