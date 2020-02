Spotify-Auswertung : Das sind die liebsten Karnevalslieder der Neusser

Die Kölner Band Brings ist gleich drei Mal in den Karnevalscharts in Neuss vertreten. Foto: Ja/Endermann, Andreas (end)

Neuss Kasalla, Querbeat und Brings - der Online-Streamingdienst „Spotify“ hat ermittelt, welche elf Lieder die Neusser am liebsten in der Karnevalszeit hören. Das Ergebnis: Neuss ist ganz schön jeck.

Wenn die Band Querbeat von Jecken singt, die „met der Trumm“ durch „de Veedel“ ziehen, hört sich das ganz schön Kölsch an. Tatsächlich geht es in dem Lied um Karneval in der Domstadt. Genauer gesagt, um eine Karnevalsbekanntschaft, die es dem Sänger offenbar angetan hat. Sie war „Kölle en jeder Bewägung“ – doch ist leider im Getümmel auf dem „Alder Maat“ verloren gegangen. Untermalt wird der Song mit fetzigen Beats. Den Neussern gefällt’s. Und so ist „Nie mehr Fastelovend“ das Karnevalslied, das sich die Einwohner der Quirinusstadt in den vergangenen Wochen am häufigsten auf „Spotify“ angehört haben.

Der Musik-Streaming-Dienst hat eine Statistik erstellt und aufgelistet, welche elf jecken Hits im Rheinland am meisten aufgerufen wurden. Die Ergebnisse haben sie nach Städten sortiert: Der Hit der Bonner Karnevalsband belegt in Neuss den ersten Platz. Ohnehin fällt auf, dass die Neusser am liebsten Lieder aus dem Kölner Karneval hören: So folgt auf Platz zwei „Pirate“ von Kasalla und auf Platz drei „Kölsche Jung“ von der Kölner Mundart-Band Brings. Beide Bands sind jeweils gleich drei Mal in der Neusser Hitliste vertreten: Denn auch zu „Su lang mer noch am Lääve sind“ und „Polka, Polka, Polka“ (Brings) und „Stadt met K“ und „Alle Jläser Huh“ (Kasalla) feiern die Neusser gerne. Auf Platz fünf liegt Cat Ballou mit „Et Jitt kei Wood“, auf Platz sechs wieder Kasalla mit „Stadt met K“. Gleich danach kommt „Leev Marie“ von den Paveiern. Platz zehn und elf belegen Miljö mit „Wolkeplatz“ und noch einmal Querbeat mit „Dä Plan“. Der Neusser Musikgeschmack passt damit gut zu den bundesweiten Hitlisten: In der vergangenen Session wurde deutschlandweit am meisten „Kölsche Jung“ gestreamt.