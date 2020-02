Kreistagswahl 2020 in Neuss : CDU - Hamacher tritt nicht gegen Dieter Welsink an

CDU - Hamacher tritt nicht gegen Dieter Welsink an

Kreistagswahl 2020 in Neuss

Neuss Der CDU im Rhein-Kreis bleibt eine Kampfabstimmung zwischen zwei Spitzenfunktionären erspart. Andreas Hamacher (37), Stadtverbands-Vize in Neuss, fordert den Chef der Kreistagsfraktion, Dieter Welsink (62), nicht heraus.

Seinen Verzicht bestätigte der promovierte Jurist gestern gegenüber der NGZ: „Da Dieter Welsink als Fraktionsvorsitzender gute Arbeit leistet und sich engagiert für die CDU einsetzt, unterstütze ich seine Kandidatur, damit er seine erfolgreiche Arbeit für die CDU fortsetzen kann.“ Er bewerbe sich auch nicht für die Direktkandidatur in einem anderen Wahlkreis, stehe aber für einen Listenplatz zur Verfügung. Beobachter erwarten, dass Hamacher nach den Neusser Direktkandidaten erster Listenbewerber aus der Quirinusstadt wird. Die „Verständigung“ sei, so heißt es in einer Erklärung Hamachers, auf Vermittlung des stellvertretenden Kreispartei-Vorsitzenden Jörg Geerlings MdL zustande gekommen.