Jeck in Neuss : Die wichtigsten Termine des Karnevals-Wochenendes

Jeck in Neuss

Neuss Den Neussern werden an diesem Wochenende gleich vier Karnevalsumzüge geboten. Doch es gibt noch mehr Gelegenheiten, mit den Neusser Gesellschaften fröhlich zu sein. Eine Übersicht.

12 Uhr Fast schon Tradition hat der Kinderumzug, an dem sich vor allem die Tanzgarden der Neusser Gesellschaften beteiligen. Partner beim Zug durch die City ist die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss.

13 Uhr Zwölf Kindertanzgarden aus neun Gesellschaften haben sich zu einem Wettbewerb angemeldet, den die KG „Blaue Funken“ in der Wetthalle ausrichtet. Eintritt frei.

20 Uhr Seit dem Uniformappell zum Sessionsstart war es um den NCC Fidelitas still geworden, jetzt lässt es die kleine Gesellschaft krachen. Im Bistro Markt 27 steigt ihre „Warm up Party“.

8 Uhr Die Wagenbauer treffen sich an der Halle in Büttgen und bereiten die Wagen für den Kappeszug am Mittag vor.