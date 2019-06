Keine Bewerber : Holzheim muss ohne Schützenkönig feiern

Holzheim Nach dem Königsvogelschießen durfte das Schützenkönigpaar 2018/2019 ihr Silber wieder mit nach Hause nehmen. Der Meldeschluss war vorüber, ohne dass sich ein Bewerber gefunden hätte.

Der Morgen des Fronleichnamstages gehört in Holzheim traditionell der Kirche mit Festhochamt und Prozession, der Nachmittag dem Bürger-Schützenverein. Es gilt, an der Vogelstange neben der Mehrzweckhalle in verschiedenen Wettbewerben die besten Schützen des Regiments zu ermitteln.

Der Ehrenbecher der Stadt Neuss kann also im Schrank bleiben, einen Blumenstrauß braucht der Bürgermeister auch nicht zu bestellen – Holzheim wird im Jahr 2019/2020 wie schon 2014/15 ohne Schützenkönigspaar feiern müssen. Während sonst im Vorfeld Kandidaten gehandelt wurden, zeichnete es sich diesmal schon früh ab, dass es eng werden würde. Natürlich wird der Bürger-Schützenverein trotzdem vom 6. bis 9. Juli das große Heimatfest feiern. Präsident Hans Rütten: „Unser Fest wird ein wenig anders aussehen. Aber wir werden nicht weniger Spaß haben. Wir sehen das heutige Ergebnis auch als Chance an, uns auf Dinge zu besinnen, die in der Vergangenheit ein wenig in den Hintergrund getreten sind. Zum Beispiel als Komitee die Tage inmitten der Schützen und Gäste feiern. Dort gehören wir hin.“