Burgundermahl in Neuss : Hat der Westen den Kalten Krieg verloren?

Das Forum Archiv und Geschichte hatte mit Stephan Holthoff-Pförtner (3.v.l.) den Landesminister für Bundes- und Europaangelegenheiten zu Gast. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim Burgundermahl des Forums Archiv und Geschichte haderte Minister Stephan Holthoff-Pförtner mit dem Europa-Wahlkampf und warb dafür, beim Ringen um Europas Zukunft den Blick stärker nach Osten zu richten.

30 Jahre nach Wende und Mauerfall hat Stephan Holthoff-Pförtner Zweifel daran, dass die liberalen Demokratien des Westens den Kalten Krieg gewonnen haben. Nahrung erhält die Skepsis des Landesministers für Bundes- und Europaangelegenheiten durch die Erfolge populistischer und nationalistischer Parteien und Politiker in immer mehr Ländern des ehemaligen Ostblocks. Auch deshalb mahnte der Minister, der am Mittwochabend beim Burgundermahl zu den Mitgliedern des Forums Archiv und Geschichte sprach, beim Kampf um Europas Zukunft nicht nur den Blick nach Westen zu richten, sondern noch stärker auf Länder wie Ungarn und Polen. Dazu hätten gerade die Deutschen einen besonderen Grund: Dankbarkeit.

Seit nunmehr elf Jahren erinnert das Forum mit seinem Burgundermahl an die siegreich überstandene Belagerung der Stadt Neuss durch den Burgunderherzog Karl den Kühnen im Jahr 1475. Vortragsgäste gewann der Verein um seinen Präsidenten Martin Flecken seitdem immer aus dem Kreis der ehemaligen Kriegsparteien, darunter Luxemburger, Polen, Österreicher. So viele Nationen waren beteiligt, dass Holthoff-Pförtner das Entsatzheer, das Kaiser Friedrichs III. nach Neuss schickte, die „erste europäische Armee nannte“. Seine Einladung war nun die erste Ausnahme zur bisherigen Praxis. Aber Flecken hatte guten Grund, mal beim Minister der Landesregierung anzuklopfen: „Europa so nahe an den Europawahlen, das fanden und finden wir passend.“

Info Minister mit Erfahrung in der Kommunalpolitik Name Stephan Holthoff-Pförtner Alter 70 Beruf Jurist, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Wohnort Essen Beruf Abitur, Studium (Jura und Volkswirtschaftslehre) in Freiburg, seit 1976 Rechtsanwalt in Essen, seit 1990 auch Notar. Politik 1984-1994 Mitglied im Essener Stadtrat, 2016-2017 Präsident des Bundesverbandes deutscher Zeitschriftenverleger.

Der Referent nutzte das nicht, um die Tagespolitik auf europäischer Ebene wie etwa das Ringen der Staats- und Regierungschefs um einen Kandidaten für den EU-Kommissionsvorsitz zu spiegeln. Er verkürzte die Aktualität auf eine kurze aber kritische Wahlnachlese. Die einmalige Aktion aller Länderchefs in Deutschland, für eine hohe Wahlbeteiligung zu werben, nannte er zwar in der Rückschau richtig. Die populistischen und illiberalen Kräfte auch in Deutschland sind im neuen EU-Parlament nicht so stark vertreten, wie lange befürchtet. Aber diese parteiübergreifende Fokussierung auf eine hohe Wahlbeteiligung hatte seiner Überzeugung nach zur Folge, dass die demokratischen Kräfte die Themenhoheit verloren haben. „Thematisch haben wir keinen Europa-Wahlkampf geführt“, bilanziert Holthoff-Pförtner, der hofft, dass sich das nicht rächt. Der nächste Wahlkampf, so sagte er, müsse über die Grenzen der Nationalstaaten hinaus geführt werden. Denn in Europa, das zeige auch die Belagerung der Stadt Neuss vor fast 550 Jahren, sei immer Krieg um Grenzen geführt worden. Das müsse überwunden werden.

Dass bestehende Grenzen nicht unüberwindlich sind, zeigte der Minister am Beispiel der deutschen Wiedervereinigung auf. Schlüsseldaten dafür sind für ihn in der Rückschau nicht nur der Tag des Mauerfalls am 9. November 1989, sondern noch mehr der 2. Mai 1989 und Pfingsten 1979, als Papst Johannes Paul II. sein Heimatland Polen besuchte. „Der Ruf, der vom Papst ausging, war der Ruf nach Freiheit“, sagt Holthoff-Pförtner, für den daraus alle Veränderungen im damaligen Ostblock folgten – bis hin zur Öffnung der ungarischen Westgrenze am 2. Mai 1989 – für ihn der eigentliche Mauerfall.