Steinhausstraße in Neuss : Einbrecher stehlen Bankkarten, elektronische Geräte und Geld

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Wohnung an der Steinhausstraße eingebrochen. In der gleichen Nacht habe es einen weiteren Einbruchsversuch an der Steinhausstraße gegeben.

Es war in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 23.35 Uhr bis 9.30 Uhr als Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sind. Das teitl die Polizei mit. Die Einbrecher durchwühlten Schränke in mehreren Räumen der Wohnung und entwendeten elektronische Geräte, Bankkarten sowie Geld.

Am Donnerstagvormittag erhielt die Polizei Kenntnis über einen versuchten Einbruch, ebenfalls an der Steinhausstraße. In derselben Nacht, gegen 2 Uhr, versuchte ein Unbekannter sich über die Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Offensichtlich war versucht worden, die Terrassentür aufzudrücken.