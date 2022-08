Vor dem Start im September : Gewinnspiel zum „FitNeuss Firmenlauf“

Neuss Die Rheinische Post verlost im Vorfeld des nächsten „FitNeuss Firmenlauf“ 50 Starterplätze. Teilnahmeschluss ist der 8. August um 24 Uhr.

Bald sind wieder schnelle Füße gefragt. Nach zwei Jahren Corona-Pause, Homeoffice und digitalen Meetings startet am Dienstag, 6. September, der nächste „FitNeuss Firmenlauf“ in Neuss. In diesem Jahr endet der fünf Kilometer lange Lauf im Rennbahnpark. Er wird von der Sportevent-Agentur n plus sport GmbH organisiert. Auch Nicht-Läufern wird dort an jenem Tag einiges geboten: Mehrere DJs legen auf, es gibt Live-Musik und Stadionsprecher André Scheidt moderiert das Ereignis.