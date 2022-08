Auf dem Vorplatz der „Alten Post“ : Kinder bauen ihre umweltfreundliche „Wunschstadt“

Neuss Fünf Tage lang haben 30 Kinder vor der „Alten Post“ in einem großen Sandkasten ihre ganz persönliche "Wunschstadt" gebaut. Auch auf Details wie einen Unverpackt-Laden oder Photovoltaikanlagen achteten die kleinen Baumeister. Besuch gab es von Umwelt- und Klimadezernent Matthias Welpmann.

Rom ist bekanntlich nicht an einem Tag erbaut worden. Die „Wunschstadt“ vor der „Alten Post“ auch nicht: 30 Kids brauchten fünf Tage für das Modell einer Stadt, in das sie alle Aspekte einer modernen und umweltgerechten City hineinpackten mit viel Platz für Mensch und Natur, aber nicht für Autos. Straßen fehlen komplett, dafür gibt es eine Eisenbahn.

Gewerbegebiet Am Wald : Die Post hat ihren neuen Stützpunkt in Monheim bezogen

Das Thema Dürre hatten sie ebenso eingepreist: Am Fluss gibt es keine Bebauung und bei der Auswahl der Pflanzen hatten die kleinen Baumeister das Augenmerk auf Grün, das wenig Wasser braucht, gerichtet. Acht Kubikmeter Sand diente als Modelliermasse. Ein See, ein Fluss, drei Berge und insgesamt recht viel Grün prägen den circa acht mal acht Meter große Wunschstadt. Die Kids erklärten gestern dem Dezernenten Details ihrer Wunschstadt. Sie schienen an alles gedacht zu haben, selbst fehlten nicht. Photovoltaikanlagen und Windräder sind natürlich auch reichlich vorhanden in der Wunschstadt. Fahrräder fehlen dagegen: „Sie werden erst noch geliefert“, verrieten die jungen Städteplaner. Sie hatten sich für Pflanzen entschieden, die Sauerstoff spenden und die zugleich gegessen werden können. „Es ist ein sehr schönes Objekt mit einer ganz eigenen Magie“:

Für Hans Ennen ist die Stadt aus Sand schon so etwas wie ein kleines Kunstwerk. Das liegt vielleicht auch daran, dass „Bauleiterin“ Sibyll Rautenberg, die den Kids mit Rat und Tat zur Seite steht, Künstlerin ist. Und die freute sich über das ausgeprägte Sozialverhalten der Kinder: „Es ist eine sehr schöne Gruppendynamik entstanden.“ Natürlich wurde nicht nur geplant und gebaut, es standen auch Bewegungsspiele auf dem Programm. Am Mittwoch sorgte ein Rasensprenger für eine willkommene Erfrischung, die auch etliche Passanten in Anspruch nahmen. Heute Mittag werden die Eltern der Kinder erwartet. Der Nachmittag beginnt mit einer „Stadtführung“, die Kids werden sicher voller Stolz und Begeisterung das Gemeinschaftsprojekt vorstellen. Übrigens: Damit die Teilnahme an diesem Projekt nicht am Geld scheiterte, hatte der Förderverein der „Alten Post“ die „Wunschstadt“ finanziell gefördert.