Diamanthochzeit in Speck : Im Tambourcorps haben sie die große Liebe gefunden

Wilhelm und Barbara Reisdorf feiern Diamantene Hochzeit. Foto: Georg Salzburg(salz)

Speck Barbara und Wilhelm Reisdorf sind seit 60 Jahren verheiratet. Ihr gemeinsames Hobby ist der Garten. Eine weitere Leidenschaft sind die Berge.

Das Specker Tambourcorps hat in Wilhelm Reisdorfs Leben mehr als 40 Jahre lang eine große Rolle gespielt – auch in Liebesangelegenheiten. Dessen Auftritt bei einem Fest in seiner Heimat im Neusser Süden im Jahr 1955 erlebte nämlich auch die 21-jährige Barbara Weitz. Aus Ramrath war sie zu dem Fest gekommen, das ihr Leben verändern sollte.

„Dort lernte ich meinen Mann kennen“, sagt die heute 84-Jährige. Immer mittwochs sei er nach der Trompetenprobe beim Corps zu ihr nach Ramrath geradelt. Jetzt blicken die Reisdorfs auf 60 Jahre Eheglück zurück, das am 21. März 1959 in der Pfarrkirche in Hoeningen seinen Anfang nahm. Im Jahr nach der Hochzeit wurde Sohn Wilfried geboren. Heute wohnt er in Wevelinghoven und sei seinen Eltern im Alltag eine wichtige Stütze, etwa beim Einkaufen, sagt die Jubilarin.

Gärtner Wilhelm und Haushaltshilfe Barbara Reisdorf haben Ende der 1960er Jahre in Speck ein Haus mit Garten gebaut. „Der Garten war unser großes Hobby“, erzählt Barbara Reisdorf. Eine weitere Leidenschaft des Paares: die Berge. „Seit 1984 sind wir insgesamt 28 Jahre lang jeden September im Zillertal gewandert; morgens ging es früh raus und bis spät am Nachmittag waren wir draußen.“ Draußen verbringt das Paar auch heute noch gerne die Nachmittage. Bei schönem Wetter gehen die beiden in der Heimat spazieren oder genießen die Sonne auf der Gartenterrasse. „Die Liebe und Treue hat uns die vielen Jahrzehnte zusammengeschweißt“, sagt die Jubilarin.

Die Diamanthochzeit feiern die Reisdorfs zu Hause, in eher kleinem Kreis mit Bekannten und der Familie. Gratulieren wird auch der stellvertretende Bürgermeister Sven Schümann.

(jro)