Schwerpunktkontrolle in Neuss: Polizei ermittelt gegen Drogendealer und stellt Heroin sicher

Neuss Die Polizei hat am Montagvormittag einen mutmaßlichen Drogendealer erwischt. Nach umfangreichen Ermittlungen des Fachkommissariats nahmen die Beamten den Mann auf einem Parkplatz an der Selikumer Straße fest.

Am Dienstag legte die Polizei nach und führte in der Neusser Innenstadt eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung von Straßenkriminalität durch. Zwischen 9 und 17 Uhr überprüften sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte mehr als 70 Personen. Das teilt die Polizei mit. Bei einem 17-Jährigen stellten die Beamten 18 Konsumeinheiten Heroin sicher. Da der junge Mann im Verdacht steht, gewerbsmäßigen Handel mit Drogen zu betreiben, wurde er vorläufig festgenommen. Ein Richter erließ am Mittwoch Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen, der laut Polizei bereits in der Vergangenheit mit Betäubungsmitteldelikten aufgefallen ist. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.