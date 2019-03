Am Donnerstag in der Wetthalle Neuss: 90. Ausgabe des Netzwerktreffens „Was gibt’s Neuss?“

Am Donnerstag in der Wetthalle Neuss

Neuss Sündenfall oder Gewerbesteuerpotenzial? Angestoßen durch das Forum Stadtentwicklung der Neuss-Agenda diskutiert Neuss aktuell über die richtige Dose Industriepolitik.

Mehr als 350 Gäste können diese Grundsatzdiskussion fortsetzen, wenn sie sich zur 90. Ausgabe der Netzwerk-Veranstaltung „Was gibt’s Neuss?“ von Neuß-Grevenbroicher Zeitung und Signa in der Wetthalle auf dem Rennbahngelände treffen. An kompetenten Gesprächspartnern aus Politik und Wirtschaft fehlt es nicht; sie werden angeführt von den Schirmherren Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und dem Neusser Bürgermeister Reiner Breuer. Gleich vier Parteichefs sind dabei: Susanne Benary (Grüne), Jürgen Brautmeier (CDU), Michael Fielenbach (FDP) und Sascha Karbowiak (SPD). Die Wirtschaft ist prominent vertreten. Von der IHK kommen Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz und Geschäftsführer Ron Brinitzer sowie Ehrenpräsident Wilhelm Werhahn aus Neuss. Auf der Gästeliste steht auch Michael Wiesner, der Brata-Geschäftsführer. Der Spezialist für Paniermehl und Panaden konnte am Stammsitz in Weckhoven nicht mehr wunschgemäß erweitern und expandiert nun in Nettetal. Mit der Revitalisierung – und den damit verbundenen Schwierigkeiten – von Gewerbegebieten kennt sich auch Ralph Schneemann aus. Der Bema-Geschäftsführer ist unter anderem in Neuss auf dem ehemaligen Pierburg-Gelände und dem Areal der alten Schraubenfabrik engagiert.