Ortsgruppe Neuss: Eifelverein richtet Samstag den Bezirkswandertag aus

Der Eifelverein Neuss ist am Samstag, 23. März, Ausrichter des Bezirkswandertages für die Ortsgruppen am Niederrhein. Für den ausrichtenden Ortsverein wird Karlheinz Irnich die Gäste begrüßen. Der Vorsitzende, der erst vergangene Woche von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt worden war, ist – wie schon sein Amtsvorgänger Karl-Heinz Steinbeck – in Personalunion seit kurzem auch Bezirksvorsitzender. Er hat den Ehrgeiz, den Informationsaustausch zwischen den Ortsgruppen zu aktivieren und will dazu regelmäßig Bezirksversammlungen einberufen.