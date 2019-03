Sportzentrum TG Neuss: CDU und Grüne pfeifen Sportpolitiker zurück

Neuss Der Vorgang hat Seltenheitswert und ist daher bemerkenswert. Auf Initiative von Ingrid Schäfer (CDU) und Michael Klinkicht (Grüne) legte der Finanzausschuss jetzt eine im Sportausschuss einstimmig gefasste Beschlussempfehlung auf Eis und vertagte die Entscheidung in den Stadtrat – Ergebnis offen.

Und darum geht’s in der Sache: Verwaltung, Sportpolitiker und die Turngemeinde (TG) sind sich einig, dass das seit mehr als drei Jahrzehnte geplante und diskutierte TG-Sportzentrum nun als dezentrales Angebot im Südpark Reuschenberg und am Stammsitz des Vereins an der Schorlemer Straße errichtet werden soll. Dafür sollen im Budget des städtischen Gebäudemanagements Neuss (GMN) bereitstehende 200.000 Euro Planungsmittel in den Sportetat umgeschichtet werden. Diesem Vorhaben schob der Finanzausschuss nun einen Riegel vor. „Ich bin aus allen Wolken gefallen“, entrüstete sich Ratsfrau Ingrid Schäfer (CDU), „damit ist das von uns gewollte Gesundheitszentrum im Südpark tot.“ Zudem müssten für diesen Teil der Lösung weitere Planungsgelder in den städtischen Etat 2020 eingestellt werden.