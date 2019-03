Politik in Neuss : Stadt plant für Mobilität der Zukunft

Der Plan für die Mobilstation in Essen-Steele veranschaulicht, wie die erste Einrichtung dieser Art in Neuss aussehen soll. . Foto: Ruhrbahn GmbH

Neuss An der Bustrasse werden Bus, Leihfahrzeuge, Radstellplätze und Taxistand gebündelt. Pendler sollen so leichter umsteigen können.

Von Christoph Kleinau

Die Stadtwerke sollen bis 2030 zentraler Dienstleister für den öffentlichen Personen-Nahverkehr in Neuss bleiben. Eine direkte Vergabe durch den Rat soll im Dezember erfolgen. In dem Paket, das dazu derzeit unter anderem im nicht-öffentlich tagenden Arbeitskreis ÖPNV des Rates diskutiert wird, stehen auch Punkte wie die Einführung einer in Reuschenberg startenden Schnellbuslinie in den Düsseldorfer Süden oder die Umstellung der Taxibus-Linie 857 in eine reguläre Linie, deren Busse zwischen Hauptbahnhof und Hauptfriedhof pendeln. Mit ihr würden das Wohngebiet Klever Straße, die Internationale Schule und auch das Memory-Zentrum besser und regelmäßiger erreichbar. Vertragsbestandteil wird aber auch der Aufbau von so genannten Mobilstationen sein.

Den Prototyp wollen die Stadtwerke am Hamtorwall einrichten. Uwe Koppelmann, Bereichsleiter Nahverkehr der Stadtwerke, stellte dazu im Arbeitskreis modellhaft dar, wie es aussehen kann, viele unterschiedliche Mobilitätsangebote an einem Punkt zu verknüpfen. Ein Mobilitätspunkt am Hauptbahnhof, den die Koalition von CDU und Grünen schon im vergangenen Jahr gefordert hatte, ist damit nicht vom Tisch. Im Gegenteil.

Info Mit dem Schnellbus zur Universität Düsseldorf Schnellbus Ab Januar soll es im Berufsverkehr eine Schnellbuslinie in den Düsseldorfer Süden geben. Sie verkehrt im 30-Minuten-Takt und hält in Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten, Rosellen und Rosellerheide jeweils nur ein Mal. Ziel: die Universität. Linie 857 Die Taxibus-Linie zur Klever Straße wird zum 1. Januar zur Buslinie mit festem Fahrplan.

„Mobilitätspunkte machen nur in einem Netz Sinn“, sagt Planungsdezernent Christoph Hölters. Erstellt sich weitere Mobiltätspunkte an der Stadthalle (Alexianerplatz) oder auch am Berliner Platz vor – und an den Endhaltestellen stark frequentierter Buslinien.

Modellhaft umgesetzt wurde das Thema Mobilitätspunkt schon in Essen, wo es zwei dieser Verkehrs-Verknüpfungsstellen schon gibt und zwei weitere nach Darstellung von Simone Klose, Sprecherin der Ruhrbahn, noch dieses Jahr errichtet werden. Die Nachbarschaft von Bus- und/oder Bahn-Haltestelle mit Taxistand, Ladestellen für die E-Mobilität, Car-Sharing und Leihfahrrädern sowie Fahrradabstellplätzen an einem Ort mache den Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln für den Kunden einfach und komfortabel, erklärt die Ruhrbahn das Grundkonzept. Diese räumliche Zusammenführung geht mit der digitalen Verknüpfung einher.

Auch in Neuss sollen Information, Reservierung, Buchung und Abrechnung digital gebündelt werden. Nicht wie in Essen über eine App, sondern in Form einer Kommunikationssäule. Es seien zwar noch Detailplanungen nötig, und auch die politischen Beschlüsse stehen noch aus, doch zeigt sich Roland Kehl als verkehrspolitischer Sprecher der Grünen zuversichtlich, dass „Neuss in 2020 mit der ersten Mobilstation an den Start gehen kann“. Für seine Partei markiert der Bau von Mobilstationen – neben dem Ausbau von ÖPNV und Radwegen – einen „großen Schritt in Richtung einer dringend notwendigen Mobilitätswende“. Kehl hofft, dass Bürger dann ihr Auto stehen lassen – oder aufgeben.

Dass der Bau des Prototypen am Ende der Bustrasse erfolgt, hat nach Darstellung des Beigeordneten Hölters mehrere Gründe: die zentrale Lage an der Schnittstelle zur Innenstadt, eine gute Erreichbarkeit, eine gewisse soziale Kontrolle – und Platz. Deswegen kann sie dort einfacher und damit schneller realisiert werden als am Hauptbahnhof. Er ist als Verkehrsdrehscheibe das Zentrum eines Sanierungsvorhabens, das derzeit für das Gesamtquartier diskutiert wird. Dieses ist zu komplex, als dass mit schnellen Resultaten gerechnet werden könnte. Für Sven Schümann (CDU) bleibt der Hauptbahnhof als Standort gesetzt: „Da macht das vor allem Sinn.“ Auch weil das Neubaugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Schraubenfabrik „autoarm“ sein soll.